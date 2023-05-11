Дэвин Хэйни: «Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хэйни отметил свои преимущества перед боем с Василием Ломаченко.

«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы провести этот бой, потому что мне было 20 лет. Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию.

Лома никогда не был аутсайдером. На этот раз он сражается с чемпионом. Я больше, сильнее, быстрее и моложе. Все шансы складываются против Василия», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни.

Напомним, что титульный поединок между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни состоится 20 мая на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

Дэвин Хэйни: «Я лучше Ломаченко в каждом аспекте. Ему меня не удивить»

Рой Джонс дал Ломаченко совет перед поединком с Хэйни: «Нужно быть активным с самого начала боя»

Материалы по теме

1 комментарий

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Mikas7
хейни фаворит явный , кто хочет заработать за 3 нехило на Лому.но вот рост вес смущает )
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий