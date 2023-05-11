Дэвин Хэйни: «Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию»

Дэвин Хэйни отметил свои преимущества перед боем с Василием Ломаченко.

«Он заставил меня ждать четыре года, чтобы провести этот бой, потому что мне было 20 лет. Мне не нравится Ломаченко. Очень хочу его победить и отправить на пенсию.

Лома никогда не был аутсайдером. На этот раз он сражается с чемпионом. Я больше, сильнее, быстрее и моложе. Все шансы складываются против Василия», – заявил абсолютный чемпион мира по боксу в легком весе Дэвин Хейни.

Напомним, что титульный поединок между Василием Ломаченко и Дэвином Хэйни состоится 20 мая на арене MGM Grand Garden в Лас-Вегасе.

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