Дэвин Хэйни: «Я лучше Ломаченко в каждом аспекте. Ему меня не удивить»

Теги Василий Ломаченко бокс Дэвин Хэйни Бокс/MMA/UFC

Дэвин Хэйни уверен, что Василий Ломаченко не сможет его удивить.

«Нет ничего, что Ломаченко может делать лучше меня. Я лучше его в каждом аспекте. Увидим, какая версия Ломы выйдет на ринг. Впрочем, ему меня не удивить. Я подготовлен ко всему, потому что изучаю его уже много лет.

Я большой легковес. Он дрался с крупными парнями, но размер не имеет значения, когда вы оказываетесь на ринге. Мы весим одинаково. Победит лучший, то есть я.

Я становлюсь сильнее с каждой тренировкой. Это благословение. Мне 24 года и мое тело созревает, становясь только сильнее», – заявил абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни.

Официально: бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая

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