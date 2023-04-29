Дэвин Хэйни: «Я лучше Ломаченко в каждом аспекте. Ему меня не удивить»
Дэвин Хэйни уверен, что Василий Ломаченко не сможет его удивить.
«Нет ничего, что Ломаченко может делать лучше меня. Я лучше его в каждом аспекте. Увидим, какая версия Ломы выйдет на ринг. Впрочем, ему меня не удивить. Я подготовлен ко всему, потому что изучаю его уже много лет.
Я большой легковес. Он дрался с крупными парнями, но размер не имеет значения, когда вы оказываетесь на ринге. Мы весим одинаково. Победит лучший, то есть я.
Я становлюсь сильнее с каждой тренировкой. Это благословение. Мне 24 года и мое тело созревает, становясь только сильнее», – заявил абсолютный чемпион мира в легком весе Дэвин Хэйни.
Официально: бой Ломаченко и Хэйни пройдет 20 мая
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