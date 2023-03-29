Стерлинг – о бое Двалишвили и Сэндхагена: «Знаю, как Мераб может сломать его»
Чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг поделился мыслями о возможном поединке между Мерабом Двалишвили и Кори Сэндхагеном.
«Думаю, уже в первом раунде Мерабу удастся провести несколько тейкдаунов. Останется только удержать Кори на канвасе.
Сэндхаген сильно устает после второго раунда, поэтому я знаю, как именно Мераб может сломать его. Главную роль в этом поединке сыграет темп, интенсивность боя. Выиграет тот, у кого больше бензобак. А Мераба не просто так называют «Машиной», – сказал Стерлинг.
На турнире UFC on ESPN 43 Сэндхаген победил Марлона Веру раздельным решением судей. Двалишвили в последнем поединке выиграл у Петра Яна.
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