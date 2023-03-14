Малыхин – про долг Двалишвили: «Я-то в нокаутах не был, я человек вменяемый и понимаю, что нужно»
Чемпион ONE в полутяжелом весе Анатолий Малыхин объяснил, почему не выплатил Мерабу Двалишвили 50 тысяч долларов.
Перед реваншем Алджамейна Стерлинга и Петра Яна россиянин и грузин поспорили. Стерлинг победил и Двалишвили выиграл спор.
«Четыре раза скидывал ему лист, который надо заполнить для перевода. Он его заполнял неправильно. Сейчас пятый раз был в банке и мне говорят: «Вот эта информация нужна». Я снова ему скидываю: «Скинь мне эту информацию, я тебе физически не могу их перевести». Просто передайте ему, чтобы он скинул мне информацию. Я ему переведу эти деньги.
Я-то в нокаутах не был, я человек вменяемый и понимаю, что нужно. Не знаю, может все из-за того, что у него эти приключения ледяные были или нокауты, это уже надо разбираться», – сказал Малыхин.
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