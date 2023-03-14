Малыхин – про долг Двалишвили: «Я-то в нокаутах не был, я человек вменяемый и понимаю, что нужно»

Чемпион ONE в полутяжелом весе объяснил, почему не выплатил 50 тысяч долларов.

Перед реваншем и россиянин и грузин поспорили. Стерлинг победил и Двалишвили выиграл спор.

«Четыре раза скидывал ему лист, который надо заполнить для перевода. Он его заполнял неправильно. Сейчас пятый раз был в банке и мне говорят: «Вот эта информация нужна». Я снова ему скидываю: «Скинь мне эту информацию, я тебе физически не могу их перевести». Просто передайте ему, чтобы он скинул мне информацию. Я ему переведу эти деньги.

Я-то в нокаутах не был, я человек вменяемый и понимаю, что нужно. Не знаю, может все из-за того, что у него эти приключения ледяные были или нокауты, это уже надо разбираться», – сказал Малыхин.

Мераб Двалишвили: «Если Малыхин не заплатит мне, я поеду в Таиланд и найду его там»

«Он никому не интересен». Двалишвили вызвал Яна на разговор, россиянин отказался