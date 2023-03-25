Даурен Ермеков о перспективах Рахмонова: «После победы над Белалом, минимум еще один претендентский бой»

Теги UFC MMA Колби Ковингтон Камару Усман Sports.ru - Казахстан Шавкат Рахмонов Даурен Ермеков Белал Мухаммад Спорт Казахстана

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков оценил перспективы Шавката Рахмонова провести поединок за титул:

«Если Шавкат выиграет Белала, он приблизится к титулу. Но там на пути Усман, Колби. Так что минимум еще один претендентский бой у него будет»

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