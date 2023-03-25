Даурен Ермеков о перспективах Рахмонова: «После победы над Белалом, минимум еще один претендентский бой»

Казахстанский боец ММА Даурен Ермеков оценил перспективы Шавката Рахмонова провести поединок за титул:

«Если Шавкат выиграет Белала, он приблизится к титулу. Но там на пути Усман, Колби. Так что минимум еще один претендентский бой у него будет»

Президент UFC Дана Уайт объявил, что бой Белала Мухаммада и Шавката Рахмонова находится в разработке.

Асу Алмабаев: «По моему выступлению в UFC есть новости, но их нельзя пока говорить»

Президент UFC назвал следующего соперника Рахмонова

Рахмонов о том, куда потратит гонорар от боя с Нилом: «У меня большая семья»