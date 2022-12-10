Хабиб Нурмагомедов: «Турнир стал мостом между Атырау и Дагестаном. Очень много молодежи здесь. Для них это очень большое событие»

Бывший чемпион UFC Хабиб Нурмагомедов рассказал об отношениях с отцом перед турниром своего промоушна Eagle FC в казахстанском Атырау.

— Между Атырау и Дагестаном такой некий мост получается. Очень рад, что к этому был причастен я и отец мой. Очень большой турнир проводим и, я думаю, что будут хорошие бои и это бесследно не пройдет. Очень много молодежи здесь и, я думаю, что завтра на турнире много детей будет. Я думаю, что для мотивации для них это очень большое событие.

— Сегодня в ММА ты достиг мировых успехов и миллион людей завидуют тебе. Если тебя вернуть в возраст десятилетнего ребенка, что бы ты поменял в своей жизни? Что бы ты начал делать по-другому?

— Не знаю, даже не хотел бы туда возвращаться, опять все это пережить. Альхамдуллилах, я рад. Знаете, когда тебе 10, 15, 20 ты совершаешь какие-то ошибки и они просто так не уходят, но эти ошибки тебе служат, чтобы ты в будущем принимал правильные решения. Не бывает, чтобы человек родился и стал чемпионом или хорошим человеком. Человек должен проходить определенные этапы, наступать на грабли, набивать себе шишки и тогда у него получится в будущем делать выводы и определенные решения, отталкиваясь от своих ошибок. Это называется жизненный опыт. Ты его не купишь, нигде не найдешь, а только приобретаешь.

Не бывает, чтобы человек родился и стал чемпионом. Я сам с детства выступал на различных соревнованиях, очень много проигрывал и не мог выходить к тому, чтобы прийти к успеху. По всем видам выступал. На профессиональном уровне уже, когда перешел, я был готов к этому, потому что я прошел большой путь в любительской карьере. Очень долгий путь вместе с отцом. Если наши ребята сталкивались с отцом в зале, я вместе с ним жил. Тот же самый зал продолжался дома. Это сыграло очень большую роль, потому что он не относился ко мне, как к особенному ребенку, всегда была дисциплина, к которой я должен был придерживаться, как в зале, так и дома.

Я думаю, что я бы туда не возвращался. Если бы даже вернулся, я бы ничего не менял — как двигался, так и двигался бы. Просто мне может повезло больше, чем другим, потому что рядом со мной был такой наставник — отец, который наставлял и говорил, что делать. Думаю, в этом плане мне повезло больше, чем многим. И для молодых совет — в основном бывает, что у молодых ребят нет отца или он есть, но не принимает участие в его карьере. Может у них есть старший брат или дядя и он ему советует, но между ними может быть разница в 20 лет.

Между мной и отцом разница была 26 лет и мы не можем одинаково мыслить. Когда мне было 16 лет, а отцу за 40, он мне что-то говорит, но у меня свое мнение есть и ты не понимаешь его. У него своя точка зрения, а у тебя своя. В этом плане можно покорность показать. Она состоит в том, чтобы принять то, что тебе говорит старший человек и делать. В основном людям когда говорят, у них уже складывается свое мнение.

Здесь вы должны быть как одна команда. Если не будете, то вы уже вместе не можете двигаться. Надо, чтобы был старший. Он говорит, а вы делаете. Когда вы младше, он что-то говорит, а вы начинаете навязывать свое мнение, это уже получается вы старше. Так что мой совет для молодых — если у вас есть такие люди, которые были в определенных ситуациях — просто прислушайтесь к ним. Если даже вам тяжело, то сломайте это в себе и прислушайтесь. Если нет, то вы просто будете стоять на одном месте и ничего не получится.

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