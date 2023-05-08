Алджамейн Стерлинг – фаворит боя с О’Мэлли по мнению букмекеров

Теги UFC MMA Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг открылся фаворитом поединка с Шоном О’Мэлли.

Коэффициент на победу Стерлинга составляет 1.42. Успех О’Мэлли оценивается в 3.05.

На турнире UFC 288 Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона.

О-о-очень спорная защита от Стерлинга: Сехудо сдержал чемпиона, но может окончательно уйти из UFC

Даниэль Кормье: «Стерлинг заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион»

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6 комментариев

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D
стерлинг не заметит сахарка
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Стен Шайпак
Вау, вот это удивили, как так-то!
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NoirDuke
Тут однозначно за Шона
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Partizanski
Фаворит тот кто приносит бабки уфц
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Igor Molchanov
Ответ Partizanski
Фаворит тот кто приносит бабки уфц
Тогда почему фаворит - алджо? Логика огонь)
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