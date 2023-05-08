Алджамейн Стерлинг – фаворит боя с О’Мэлли по мнению букмекеров
Алджамейн Стерлинг открылся фаворитом поединка с Шоном О’Мэлли.
Коэффициент на победу Стерлинга составляет 1.42. Успех О’Мэлли оценивается в 3.05.
На турнире UFC 288 Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей и защитил титул чемпиона.
О-о-очень спорная защита от Стерлинга: Сехудо сдержал чемпиона, но может окончательно уйти из UFC
Даниэль Кормье: «Стерлинг заслуживает уважения. Он делает все, что должен делать настоящий чемпион»
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