Стерлинг хочет подняться в полулегкий вес после боя с О’Мэлли: «Считайте, что я украл схему у Сехудо»
Алджамейн Стерлинг намерен подраться с Алексом Волкановски после победы над О’Мэлли.
«Я планирую побиться с О’Мэлли, а затем пойти за Волкановски. Так что считайте, что я украл схему у Сехудо.
Проведу еще один бой и перейду в полулегкий вес. Все зависит от того, как я подерусь с Шоном. Если проиграю, то задержусь. Мераб получит шанс пойти за поясом, я помогу ему в этом», – сказал Алджамейн Стерлинг.
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ну и я не думаю, что из первого боя ислама и волка стоит выводы делать, там всё дело было в неудачной весогонке, не успел ислам восстановиться, вышел полумёртвый. в реванше, думаю, легко разберёт австралийца.