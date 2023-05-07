Стерлинг хочет подняться в полулегкий вес после боя с О’Мэлли: «Считайте, что я украл схему у Сехудо»

Теги легчайший вес UFC Шон О'Мэлли Александр Волкановски Алджамейн Стерлинг Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг намерен подраться с Алексом Волкановски после победы над О’Мэлли.

«Я планирую побиться с О’Мэлли, а затем пойти за Волкановски. Так что считайте, что я украл схему у Сехудо.

Проведу еще один бой и перейду в полулегкий вес. Все зависит от того, как я подерусь с Шоном. Если проиграю, то задержусь. Мераб получит шанс пойти за поясом, я помогу ему в этом», – сказал Алджамейн Стерлинг.

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12 комментариев

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alexander bakulin
Ответ Kanan Jarrus
волк-стерлинг - вот это вывеска. заодно можно будет сравнит уровень партера ислама на фоне этих двоих
да какая там вывеска, стерлинг самый непопулярный чемп в UFC, его в родном городе публика освистала, куда уж ниже падать. волк на это не пойдёт, ни репутации на таком бое не заработаешь, ни денег.
ну и я не думаю, что из первого боя ислама и волка стоит выводы делать, там всё дело было в неудачной весогонке, не успел ислам восстановиться, вышел полумёртвый. в реванше, думаю, легко разберёт австралийца.
+16
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Nikita Shevchenko
Миссматч лютый, Алекс с Исламом достойно смотрелся, а значит, рюкзака вообще переедет катком
+12
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barcelonistas
Пусть поднимается, в полулегком не осталось соперников.
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TomSail
Ответ realsila
бороть Волка Стерлингу получится, так как Махачев не борец, а греплер. И думаю у Стерлинга борьба на очень высоком уровнем
Ты про Махачева вообще подумал, что написал?))) Махачев топ БОРЕЦ)))
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realsila
Ответ TomSail
Ты про Махачева вообще подумал, что написал?))) Махачев топ БОРЕЦ)))
да, но он борьбу особо не использует, подсечки из дзудо, грепплинг, самбо, но не борьба
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Палач022
Ответ alexander bakulin
да какая там вывеска, стерлинг самый непопулярный чемп в UFC, его в родном городе публика освистала, куда уж ниже падать. волк на это не пойдёт, ни репутации на таком бое не заработаешь, ни денег. ну и я не думаю, что из первого боя ислама и волка стоит выводы делать, там всё дело было в неудачной весогонке, не успел ислам восстановиться, вышел полумёртвый. в реванше, думаю, легко разберёт австралийца.
Тебя легко разберёт
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