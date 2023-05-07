Стерлинг хочет подняться в полулегкий вес после боя с О’Мэлли: «Считайте, что я украл схему у Сехудо»

Алджамейн Стерлинг намерен подраться с Алексом Волкановски после победы над О’Мэлли.

«Я планирую побиться с О’Мэлли, а затем пойти за . Так что считайте, что я украл схему у Сехудо.

Проведу еще один бой и перейду в полулегкий вес. Все зависит от того, как я подерусь с Шоном. Если проиграю, то задержусь. Мераб получит шанс пойти за поясом, я помогу ему в этом», – сказал Алджамейн Стерлинг.

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