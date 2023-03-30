О’Мэлли отказался быть запасным в бое Стерлинг – Сехудо: «Мне наплевать»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли объяснил, почему отказался от роли резервного в поединке между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом.

«Я планировал быть запасным в поединке Сехудо и Стерлинга. Но проходить тренировочный лагерь, проводить пятираундовые спарринги... К поединкам всегда сложно готовиться. Но готовиться и знать, что ты не выйдешь в октагон – я так не смогу.

Я сейчас в таком положении, что мне на все наплевать. Если один из этих придурков слетит с боя, то просто перенесите его на другое время. До поединка осталось пять недель, а мне на подготовку нужно минимум восемь. Если мне позвонят и предложат страховать бой – я откажусь», – сказал О’Мэлли.

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3 комментария

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Бодратустра
Ответ Мама Живанилда
Эх Петя, пропустил наверх всяких балагуров, теперь строят из себя
Вот именно потому, что считал балагурами (актёрами и женщинами лёгкого поведения) и пропустил. Считал бы бойцами может и сложилось иначе, а он того же Сахарка называет женщиной низкой социальной ответственности, а потом эта женщина ему из лица красный цветок делает.
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0
+4
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Мама Живанилда
Эх Петя, пропустил наверх всяких балагуров, теперь строят из себя
+3
-3
0
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Tpy6kaMerlina
Ну дык оно и понятно. При всем уважении к Сахарку как бойцу, веса он, очевидно гонят мама не горюй, с его-то ростом. Скинуть за такое время и быть функциональным в октагоне - тяжело. Да и опасно, чего греха таить. Можно проиграть.
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-1
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