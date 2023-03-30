О’Мэлли отказался быть запасным в бое Стерлинг – Сехудо: «Мне наплевать»
Топовый боец легчайшего веса UFC Шон О’Мэлли объяснил, почему отказался от роли резервного в поединке между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом.
«Я планировал быть запасным в поединке Сехудо и Стерлинга. Но проходить тренировочный лагерь, проводить пятираундовые спарринги... К поединкам всегда сложно готовиться. Но готовиться и знать, что ты не выйдешь в октагон – я так не смогу.
Я сейчас в таком положении, что мне на все наплевать. Если один из этих придурков слетит с боя, то просто перенесите его на другое время. До поединка осталось пять недель, а мне на подготовку нужно минимум восемь. Если мне позвонят и предложат страховать бой – я откажусь», – сказал О’Мэлли.
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