Конор Макгрегор: «Нейт Диаз оторвет Джейку Полу голову»

Конор Макгрегор дал прогноз на поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

«Я думаю, что Нейт Диаз оторвет ему голову, и я очень хочу это увидеть. Собираюсь ли я посетить поединок? Посмотрю трансляцию боя со своей яхты на побережье Сицилии», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях .

Поединок по правилам бокса между и Нейтом Диазом состоится в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.

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