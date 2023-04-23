Конор Макгрегор: «Нейт Диаз оторвет Джейку Полу голову»

Теги Нейт Диаз Конор Макгрегор бокс Джейк Пол Джейк Пол - Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор дал прогноз на поединок между Нейтом Диазом и Джейком Полом.

«Я думаю, что Нейт Диаз оторвет ему голову, и я очень хочу это увидеть. Собираюсь ли я посетить поединок? Посмотрю трансляцию боя со своей яхты на побережье Сицилии», – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор.

Поединок по правилам бокса между Джейком Полом и Нейтом Диазом состоится в ночь на 6 августа в Далласе, штат Техас.

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3 комментария

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Мага осторожный
канан Джарус этот бой не с яхты будет смотреть, а по телефону, когда между мусорными баками мести
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Barca_mania
Диаз максимум может по очкам выиграть и то вряд-ли
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