О’Мэлли: «Подерусь с победителем боя Сехудо – Стерлинг»
Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли сказал, что подерется с победителем боя между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом.
«Мой следующий бой будет чертовски грандиозным, гарантирую. Победитель боя Сехудо – Стерлинг. Поговорил с UFC, все официально. Я подерусь с победителем этого боя», – сказал О’Мэлли.
Стерлинг и Сехудо подерутся на UFC 288 7 мая.
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