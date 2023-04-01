О’Мэлли: «Подерусь с победителем боя Сехудо – Стерлинг»

Теги UFC MMA Генри Сехудо Шон О'Мэлли Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Боец легчайшего дивизиона UFC Шон О’Мэлли сказал, что подерется с победителем боя между Генри Сехудо и Алджамейном Стерлингом.

«Мой следующий бой будет чертовски грандиозным, гарантирую. Победитель боя Сехудо – Стерлинг. Поговорил с UFC, все официально. Я подерусь с победителем этого боя», – сказал О’Мэлли.

Стерлинг и Сехудо подерутся на UFC 288 7 мая.

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2 комментария

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realsila
Ответ Ян Дружинин
Шутки шутками но Суходи против Омэли никогда не выйдет:D Как с таким небоскребом драться ??
для борца это лакомый кусок
+2
0
+2
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Ян Дружинин
Шутки шутками но Суходи против Омэли никогда не выйдет:D
Как с таким небоскребом драться ??
0
0
0
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