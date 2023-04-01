О’Мэлли: «Подерусь с победителем боя Сехудо – Стерлинг»

Боец легчайшего дивизиона Шон О’Мэлли сказал, что подерется с победителем боя между и .

«Мой следующий бой будет чертовски грандиозным, гарантирую. Победитель боя Сехудо – Стерлинг. Поговорил с UFC, все официально. Я подерусь с победителем этого боя», – сказал О’Мэлли.

Стерлинг и Сехудо подерутся на UFC 288 7 мая.

О’Мэлли отказался быть запасным в бое Стерлинг – Сехудо: «Мне наплевать»