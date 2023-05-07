Стерлинг – о бое с Сехудо: «Не был уверен в победе решением, снимаю шляпу перед Генри»

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Генри Сехудо.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе назвал близким бой против Генри Сехудо, в котором он победил раздельным решением судей.

«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Я знал, что это будет близкий бой. Не был уверен, кому судьи отдадут победу, но думал, что забрал три раунда.

Конечно, я бы хотел выступить получше, но Генри жесткий, он легенда. Знал, что его не так просто снести, как остальных», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC

Карточки боя Стерлинга и Сехудо: Алджамейн забрал первый и четвертый раунды у всех судей

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14 комментариев

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Tpy6kaMerlina
У Стерлинга не бои, а приключения на тоненького. Титул коленом, 2 спорных судейских. Фортуна благоволит ему
+23
-2
+21
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Максим Седов
Ну ладно хоть признал сам, что не был убедительным в октагоне против Сехудо.
+7
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+7
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Евгений Дан
Ответ Said Saidov
Даже добавить нечего👍🏻
плюс трамва Дилошоу
+7
0
+7
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Isa Babaev
Респект Стерлингу признал что бой близкий и отдал должное Сехудо.
А после боя обнялись и пообщались мило оба бойца 👍
+5
-1
+4
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RTR RTR
Кстати обратил внимание как стерлинг вставая на четвереньки так и ждал, что сехудо ему нанесёт запрещённый удар в голову, раз прошло и всё взял за основу...по факту очень и очень скучные бои стерлинга ну и судьи за него и интересно кого он там сносил в последних боях?
Пётр сам виноват: скорее всего психология , он был не готов к тому, что судьи будут отдавать раунды за велосипед...
+4
0
+4
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Said Saidov
Ответ Tpy6kaMerlina
У Стерлинга не бои, а приключения на тоненького. Титул коленом, 2 спорных судейских. Фортуна благоволит ему
Даже добавить нечего👍🏻
+1
0
+1
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Стен Шайпак
Да-да, давай включай скромника,как после боя с Яном. Потом будет выпендриваться,что разнёс трипл-си
+1
-1
0
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Евгений Якутов
Ничейный бой был,как минимум
+1
-1
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clearsky
Мне нравятся такие истории. Когда человек, в которого никто не верит, своим трудом, упорством и хитростью доказывает что все ошибались. Ну и конечно же он невероятно удачлив, этого у него не отнять
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MaitreML
алжо "на зрелищный бой даже не надейтесь" сперминг: не уверен,что какан ярус существует
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SGambler
Ответ MaitreML
в предвкушении боя алжо "выискиваю нелегальное колено" против белала, "я буду в октагоне,но зрителям это не понравится"
Причем тут Белал? Между ними 3 весовых категории, ты о чем? Может сразу с Джоном Джонсом?
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MaitreML
Ответ SGambler
Причем тут Белал? Между ними 3 весовых категории, ты о чем? Может сразу с Джоном Джонсом?
можно и с Вагнером зулузиньо
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Adilet Abdyramanov
Ответ Евгений Дан
плюс трамва Дилошоу
Диллашоу зря в это ввязался. Уже был не тот
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