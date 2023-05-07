Стерлинг – о бое с Сехудо: «Не был уверен в победе решением, снимаю шляпу перед Генри»
Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Генри Сехудо.
Действующий чемпион UFC в легчайшем весе назвал близким бой против Генри Сехудо, в котором он победил раздельным решением судей.
«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Я знал, что это будет близкий бой. Не был уверен, кому судьи отдадут победу, но думал, что забрал три раунда.
Конечно, я бы хотел выступить получше, но Генри жесткий, он легенда. Знал, что его не так просто снести, как остальных», – сказал Алджамейн Стерлинг.
Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC
Карточки боя Стерлинга и Сехудо: Алджамейн забрал первый и четвертый раунды у всех судей
А после боя обнялись и пообщались мило оба бойца 👍
Пётр сам виноват: скорее всего психология , он был не готов к тому, что судьи будут отдавать раунды за велосипед...