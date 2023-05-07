Алджамейн Стерлинг прокомментировал победу над Генри Сехудо.

Действующий чемпион UFC в легчайшем весе назвал близким бой против Генри Сехудо, в котором он победил раздельным решением судей.

«Снимаю шляпу перед Генри Сехудо. Я знал, что это будет близкий бой. Не был уверен, кому судьи отдадут победу, но думал, что забрал три раунда.

Конечно, я бы хотел выступить получше, но Генри жесткий, он легенда. Знал, что его не так просто снести, как остальных», – сказал Алджамейн Стерлинг.

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC

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