Карточки боя Стерлинга и Сехудо: Алджамейн забрал первый и четвертый раунды у всех судей
Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей.
В Нюарке (Нью-Джерси) закончился турнир UFC 288, в главном событии которого прошел бой за титул в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.
Поединок за пределами октагона обслуживали судьи Майкл Белл, Дерек Клири и Эрик Колон.
Победу Сехудо отдал Майкл Белл: по его мнению, Генри был сильнее во втором, третьем и пятом раундах.
Клири и Колон назвали победителем боя Стерлинга, оба рефери насчитали победу Алджамейна со счетом 48-47.
В принципе в последнее время судейство в UFC какая то полнейшая чепуха