Карточки боя Стерлинга и Сехудо: Алджамейн забрал первый и четвертый раунды у всех судей

Теги легчайший вес UFC Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей.

В Нюарке (Нью-Джерси) закончился турнир UFC 288, в главном событии которого прошел бой за титул в легчайшем весе между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо.

Поединок за пределами октагона обслуживали судьи Майкл Белл, Дерек Клири и Эрик Колон.

Победу Сехудо отдал Майкл Белл: по его мнению, Генри был сильнее во втором, третьем и пятом раундах.

Клири и Колон назвали победителем боя Стерлинга, оба рефери насчитали победу Алджамейна со счетом 48-47.

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC

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38 комментариев

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SantexnikShow
5ый раунд Стерлингу это очень смешно🤣
В принципе в последнее время судейство в UFC какая то полнейшая чепуха
+31
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+28
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Игорь Плетосу
как дерек клири мог отдать 5й раунд стерлингу, ну он же вообще ничего не сделал
+22
-3
+19
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azazell
Я конечно понимаю,что стерлинга ,у нас не очень любят,но сумме всех раундов он выглядел получше,и скандалом уж точно такой результат нельзя,...
+19
-5
+14
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justburn
Если бы Генри не смазал концовку первого раунда, был бы новый чемпион, обидно. Стерлинг опять бился за титул на коленях и велосипедя по октагону.
+9
-1
+8
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Стен Шайпак
Ответ Тосканский Дьявол
1,2,3 за Стерлингом. По ударам преимущество огромное. Система судейства по раундам дебильная, отсюда такие не понятки. Стерлинг декласснул олимпионика просто изи. Даже не вспотел, никакого урона Алдже
То-то в третьем Стерлинг улетал в нокдаун, а во втором Генри его перебил, натуральный декласс, Алджобой
+8
-1
+7
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Suriknur
Где интересно Клири увидел преимущество Алджо в 5 раунде?
+7
-2
+5
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San9
Наркоманы что ли? Только 1 судья адекватный
+8
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Лютый альбинос
5-й раунд Стерлингу? Ок. А кто то говорит про плохое судейство в российском ММА))
+6
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Alexey Cherin
Ответ azazell
Я конечно понимаю,что стерлинга ,у нас не очень любят,но сумме всех раундов он выглядел получше,и скандалом уж точно такой результат нельзя,...
полностью с тобой согласен. Статистика боя говорит о том что Стерлинг заслуженно победил, единственное что 5 раунд сушить начал и бегать поэтому смазал впечатление)
+7
-3
+4
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Роберт Валанцаска
То есть по мнению спортчан, Стерлинг не заслуженно забрал бой ?))) вы в глаза долбитесь? Перебил в стойке, в борьбе не дал ничего сделать - чистейшая победа чемпа. Майкла Белла срочно к окулисту!!)
+4
-1
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Vedved
Ответ Тосканский Дьявол
1,2,3 за Стерлингом. По ударам преимущество огромное. Система судейства по раундам дебильная, отсюда такие не понятки. Стерлинг декласснул олимпионика просто изи. Даже не вспотел, никакого урона Алдже
Первые два - может и за Стерлингом, но 3-й он в одну калитку слил. А потом, начал - как обычно, бегать и ползать по рингу.
+3
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Vedved
Ответ Alexey Cherin
полностью с тобой согласен. Статистика боя говорит о том что Стерлинг заслуженно победил, единственное что 5 раунд сушить начал и бегать поэтому смазал впечатление)
Не важно, о чем говорит статистика боя, надо смотреть статистику каждого раунда. А там будет - не в пользу Стерлинга.
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Last avenger
очередная судейская дичь, 5 раунд Стерлинг, это вообще за гранью. А Генри как-то разочаровал, Ян например, особенно в первом бою, уничтожал оскороносного
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Роберт Валанцаска
Ответ azazell
Я конечно понимаю,что стерлинга ,у нас не очень любят,но сумме всех раундов он выглядел получше,и скандалом уж точно такой результат нельзя,...
Ты как яркий луч в темном царстве!
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Стен Шайпак
Ответ Vedved
Первые два - может и за Стерлингом, но 3-й он в одну калитку слил. А потом, начал - как обычно, бегать и ползать по рингу.
Второй за Сехудо
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Роберт Валанцаска
Ответ Стен Шайпак
Ну да, перебил. Так перебил,что по ударам 2 и 5 за Генри, а в третьем Алджо улетел в нокдаун. По-моему в глаза долбятся те,кто думают,что выкрутасы Стерлинга на полтора раунда несут какую-то опасность, а не используются для создания впечатления дикой активности. Тоннажа в них как у Колби какого-нибудь, да и сам Алджо нихрена не смог сделать в борьбе, хотя несколько раз пытался выйти на приём
Много букв и ноль объективности.
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Karpins
Победа Стерлинга булщитом
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Стен Шайпак
Ответ Роберт Валанцаска
Много букв и ноль объективности.
Жду доказательства,что нет объективности. Могу скинуть стату раундов, запись боя думаю сам найдешь, Алджобой
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Давид Кочинян
Еще и Колон увидел 2-й раунд в пользу Стерлинга. Сехудо забрал 2, 3 и 5 раунды, очевидно ☝🏼
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Нету Нету
в ровном бою титут у кого тому отдает победу судьи
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Стен Шайпак
Ответ Роберт Валанцаска
То есть по мнению спортчан, Стерлинг не заслуженно забрал бой ?))) вы в глаза долбитесь? Перебил в стойке, в борьбе не дал ничего сделать - чистейшая победа чемпа. Майкла Белла срочно к окулисту!!)
Ну да, перебил. Так перебил,что по ударам 2 и 5 за Генри, а в третьем Алджо улетел в нокдаун. По-моему в глаза долбятся те,кто думают,что выкрутасы Стерлинга на полтора раунда несут какую-то опасность, а не используются для создания впечатления дикой активности. Тоннажа в них как у Колби какого-нибудь, да и сам Алджо нихрена не смог сделать в борьбе, хотя несколько раз пытался выйти на приём
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-2
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Точный_пас_Ещенко
Ответ azazell
Я конечно понимаю,что стерлинга ,у нас не очень любят,но сумме всех раундов он выглядел получше,и скандалом уж точно такой результат нельзя,...
Он выглядел лучше только в первом раунде. Потом начались крысиные бега. Сехудо забрал минимум 3 раунда
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RTR RTR
Предлагаю судьям сразу выйти в октагон и склонить колено перед клоуном оскароносным ( если бой состоится) и сразу объявить победителем.....юфс стало больше походить на какое то шоу ...
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Vedved
Ответ Роберт Валанцаска
Много букв и ноль объективности.
Прям свой коммент описали)
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Yavich
Он просто понял, что если отдаёт Генри пятый, то делает его чемпионом, и отдал Стерлингу, а то что они там делали в клетке ему пофиг )
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