Карточки боя Стерлинга и Сехудо: Алджамейн забрал первый и четвертый раунды у всех судей

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо раздельным решением судей.

В Нюарке (Нью-Джерси) закончился турнир UFC 288, в главном событии которого прошел бой за титул в легчайшем весе между и Генри Сехудо.

Поединок за пределами октагона обслуживали судьи Майкл Белл, Дерек Клири и Эрик Колон.

Победу Сехудо отдал Майкл Белл: по его мнению, Генри был сильнее во втором, третьем и пятом раундах.

Клири и Колон назвали победителем боя Стерлинга, оба рефери насчитали победу Алджамейна со счетом 48-47.

Алджамейн Стерлинг победил Генри Сехудо и защитил титул UFC