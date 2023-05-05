«Давай, мой друг!» Сехудо обратился к Двалившили на русском языке

Генри Сехудо обратился к Мерабу Двалишвили на русском языке.

« , готовься! Я знаю, что у него [ ] проблемы с весогонкой. Готовься, потому что ты следующий!

Я сломаю тебя, просто уничтожу. [Переходит на русский]. Давай, мой друг, давай!» – сказал экс-чемпион в двух весовых категориях .

Поединок между Сехудо и Алджамейном Стерлингом пройдет в ночь на 7 мая в главном событии турнира UFC 288.

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

Дуэли взглядов UFC 288: Стерлинг – Сехудо, Мухаммад – Бернс и другие