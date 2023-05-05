«Давай, мой друг!» Сехудо обратился к Двалившили на русском языке
Генри Сехудо обратился к Мерабу Двалишвили на русском языке.
«Мераб, готовься! Я знаю, что у него [Алджамейна Стерлинга] проблемы с весогонкой. Готовься, потому что ты следующий!
Я сломаю тебя, просто уничтожу. [Переходит на русский]. Давай, мой друг, давай!» – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.
Поединок между Сехудо и Алджамейном Стерлингом пройдет в ночь на 7 мая в главном событии турнира UFC 288.
Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА
Дуэли взглядов UFC 288: Стерлинг – Сехудо, Мухаммад – Бернс и другие
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