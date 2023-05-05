«Давай, мой друг!» Сехудо обратился к Двалившили на русском языке

Теги UFC MMA Генри Сехудо Мераб Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Генри Сехудо обратился к Мерабу Двалишвили на русском языке.

«Мераб, готовься! Я знаю, что у него [Алджамейна Стерлинга] проблемы с весогонкой. Готовься, потому что ты следующий!

Я сломаю тебя, просто уничтожу. [Переходит на русский]. Давай, мой друг, давай!» – сказал экс-чемпион UFC в двух весовых категориях Генри Сехудо.

Поединок между Сехудо и Алджамейном Стерлингом пройдет в ночь на 7 мая в главном событии турнира UFC 288.

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

Дуэли взглядов UFC 288: Стерлинг – Сехудо, Мухаммад – Бернс и другие

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8 комментариев

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Wild Plum
Ответ Kanan Jarrus
обратиться к грузину на русском это как обратиться на английском к аборигену в квебеке
Интересно, а аборигены из Квебека когда-нибудь возглавляли Британскую империю?
+21
0
+21
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Мага осторожный
Обратиться к канану джарусу на русском, всё равно что обратиться к папуасу на японском
+18
-9
+9
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S.Laposter
Если вернётся и уделает всех, это будет просто топ. Тогда пенсия будет просто шикарной
+11
-3
+8
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[$] LIL B [$]
Ответ Мага осторожный
Обратиться к канану джарусу на русском, всё равно что обратиться к папуасу на японском
возможно это троллинг и отсылка к Петру Яну
+4
-2
+2
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hala18
Ответ Мага осторожный
Обратиться к канану джарусу на русском, всё равно что обратиться к папуасу на японском
А если в конце прорыгать, то ещё и приятно ему будет. Ходят слухи, что он внебрачный сын ригобера.
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