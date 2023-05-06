Стерлинг и Сехудо устроили перепалку на битве взглядов

Между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо произошла стычка.

В Ньюарке состоялась битва взглядов Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо, которые завтра подерутся в титульном поединке на турнире UFC 288.

Между бойцами произошла словесная перепалка, которая закончилась физическим контактом.





Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА