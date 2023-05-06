Стерлинг и Сехудо устроили перепалку на битве взглядов

Теги UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг UFC 288 Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо произошла стычка.

В Ньюарке состоялась битва взглядов Алджамейна Стерлинга и Генри Сехудо, которые завтра подерутся в титульном поединке на турнире UFC 288.

Между бойцами произошла словесная перепалка, которая закончилась физическим контактом.


Взвешивание перед UFC 288: Стерлинг легче Сехудо, Бернс тяжелее Мухаммада

Мы недооцениваем Генри Сехудо. Он суператлет, который вырос из вольника-олимпийца в одного из лучших бойцов ММА

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3 комментария

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dmitrii7856@icloud.com
Ни думал, что кто-то сможет заставить меня болеть за этого парня но Стерлинг смог ☝️надеюсь Сехудо убьёт плаксу
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Бауржан Тазабеков
думается мне завтра перед Трипл Си преклоняет колено
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Тосканский Дьявол
Бедные иваны, сначала Хабиб их трепал, потом Хамзат с Исламом. Сейчас ещё Стерлинг их трепёт))) Каждый раз надежды иванов рушатся)) не надоело искать новые надежды? 🤣😅😂
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