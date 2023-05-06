Новичок UFC Икрам Алискеров рассказал о совете Абдулманапа Нурмагомедова.

«Много раз проходил сборы под руководством Абдулманапа. У нас были довольно близкие отношения.

Он мне советовал вес не гонять. Еще до поражения нокаутом предупреждал. Потом мы уже не виделись.

Абдулманап мне еще сказал однажды: «Эй, тебе в UFC надо. Ты чемпион России и мира, почему большие цели не ставишь?!» Он любил самбистов – если видел, что «курточник», то сразу очень хорошо относился», – заявил боец UFC Икрам Алискеров.

Напомним, что Икрам Алискеров завтра дебютирует в UFC поединком с американцем Филиппом Роузом.

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