Боец UFC Икрам Алискеров: «Отец Хабиба говорил: «Эй, тебе в UFC надо. Ставь себе большие цели»

Теги UFC MMA Абдулманап Нурмагомедов Бокс/MMA/UFC

Новичок UFC Икрам Алискеров рассказал о совете Абдулманапа Нурмагомедова.

«Много раз проходил сборы под руководством Абдулманапа. У нас были довольно близкие отношения.

Он мне советовал вес не гонять. Еще до поражения нокаутом предупреждал. Потом мы уже не виделись.

Абдулманап мне еще сказал однажды: «Эй, тебе в UFC надо. Ты чемпион России и мира, почему большие цели не ставишь?!» Он любил самбистов – если видел, что «курточник», то сразу очень хорошо относился», – заявил боец UFC Икрам Алискеров.

Напомним, что Икрам Алискеров завтра дебютирует в UFC поединком с американцем Филиппом Роузом.

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4 комментария

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Kanan Jarrus
Ответ Sutekh Hexen
Эй ты, ежи. Те в Юэфси надо, ежи.
юмор уровня вани
+23
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+15
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Oleg Where
В пресс залетает как родной. Талантливый, с отличной базой, успехов Икраму.
+9
-2
+7
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daiv18
История повторяется, только теперь он решил побить обидчика Чимаева, а не как Перейра свою жертву
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