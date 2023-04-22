Майк Тайсон: «Уайлдер без проблем нокаутирует Джошуа»

Майк Тайсон считает, что Деонтей Уайлдер нокаутировал бы Энтони Джошуа.

«Я хочу увидеть поединок Усика и Тайсона Фьюри. Также с удовольствием посмотрел бы бой Джошуа с Уайлдером. Думаю, что Уайлдер победил бы нокаутом. Он бы без проблем нокаутировал Джошуа, как и прошлых соперников», – заявил бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Майк Тайсон.

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