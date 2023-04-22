Майк Тайсон: «Уайлдер без проблем нокаутирует Джошуа»

Теги Майк Тайсон Александр Усик Деонтей Уайлдер Тайсон Фьюри Энтони Джошуа бокс Бокс/MMA/UFC

Майк Тайсон считает, что Деонтей Уайлдер нокаутировал бы Энтони Джошуа.

«Я хочу увидеть поединок Усика и Тайсона Фьюри. Также с удовольствием посмотрел бы бой Джошуа с Уайлдером. Думаю, что Уайлдер победил бы нокаутом. Он бы без проблем нокаутировал Джошуа, как и прошлых соперников», – заявил бывший чемпион мира по версии WBC в тяжелом весе Майк Тайсон.

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1 комментарий

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Костя Кот
усик не выдержал трэш тока, и больше никому не интересен
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