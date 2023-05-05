Владимир Хрюнов: «Поединок между ST и Бастой? Вряд ли это возможно»

Теги Владимир Хрюнов Василий Вакуленко «ST» Александр Степанов Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов не считает целесообразным проведение боя между ST и Бастой.

«Был бы интересен бой с точки зрения шоу между рэперами и болельщиком «Спартака» Александром Степановым [ST] и поклонником ЦСКА Василием Вакуленко [Баста]? Есть феномен футбольных болельщиков – они болеют за футбольные клубы.

Вряд ли такой бой целесообразен или возможен. «Спартак» против ЦСКА – это футбольное противостояние, чем бы другим это не наполняли», – сказал промоутер Владимир Хрюнов.

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8 комментариев

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Алексей Кожакин
было бы интересно
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RAMIK
Ответ jonnysilverhand01
Им только на версус … Хрюнов, расскажи лучше вы где судей набираете для РЕН ТВ … на авито по объявлению ?
Баста не батл репер. И драться тоже никогда не будет(говорить серьёзные травмы головы были).
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jonnysilverhand01
Ответ RAMIK
Баста не батл репер. И драться тоже никогда не будет(говорить серьёзные травмы головы были).
Рамик, пусть шлема одевают 😂
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jonnysilverhand01
Им только на версус … Хрюнов, расскажи лучше вы где судей набираете для РЕН ТВ … на авито по объявлению ?
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S.Laposter
Баста такой болельщик ЦСКА, как Хабиб болельщик…сложно выбрать даже из списка
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Rubilov
Кому интересна "битва" этих овощей? Не, ну конечно, для боёв фриков, то что нужно... Но к Спорту какое это отношение имеет?)))
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Куинн Хьюз
Но ты же такой крутой промоутер, который может устроить ЛЮБОЙ бой, эх…
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AVKU
Ответ Rubilov
Кому интересна "битва" этих овощей? Не, ну конечно, для боёв фриков, то что нужно... Но к Спорту какое это отношение имеет?)))
Вася давно боксом занимается. Я бы глянул.
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