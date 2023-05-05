Владимир Хрюнов: «Поединок между ST и Бастой? Вряд ли это возможно»

Владимир Хрюнов не считает целесообразным проведение боя между ST и Бастой.

«Был бы интересен бой с точки зрения шоу между рэперами и болельщиком «Спартака» Александром Степановым [ST] и поклонником ЦСКА Василием Вакуленко [Баста]? Есть феномен футбольных болельщиков – они болеют за футбольные клубы.

Вряд ли такой бой целесообразен или возможен. «Спартак» против ЦСКА – это футбольное противостояние, чем бы другим это не наполняли», – сказал промоутер .

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