Хрюнов – о «Бойцовском клубе «РЕН ТВ»: «У нас сложилась аудитория эстетов, которая привыкла смотреть лучшие бои»

Теги Владимир Хрюнов Алексей Олейник Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Владимир Хрюнов назвал аудиторию «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» эстетами.

Так он объяснил подписание контракта с бывшим тяжеловесом UFC Алексеем Олейником, который дебютирует на турнире 26 мая боем против Оли Томпсона.

«Бой будет по стандартным правилам ММА. Я очень счастлив как промоутер, моя жизнь удалась. Суперзвезда Алексей Олейник дебютирует в «Бойцовском клубе».

26 числа арена будет переполнена, поэтому все сюда, смотреть. Русский мужик Олейник должен выступать где? В России. А в России где выступать? В «Бойцовском клубе»!

У нас уже сложилась аудитория эстетов, которая привыкла смотреть лучшие бои. И Алексей – мировая звезда единоборств. Нам приятно, что он выступит у нас», – сказал Владимир Хрюнов.

Олейник – о возвращении в Россию: «Я не с концами уехал в Америку. Заканчивать карьеру хочется у себя»

Олейник – о дебюте в «Бойцовском клубе РЕН ТВ»: «Условия здесь получше, чем в UFC»

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
as009595@icloud.com
Либо Хрюнов полный дурак и верит в ту чушь, которую он несет, либо он любителей спорта держит за дураков
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Freddy Durst
эстетов....)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Показать все комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий