Хрюнов – о «Бойцовском клубе «РЕН ТВ»: «У нас сложилась аудитория эстетов, которая привыкла смотреть лучшие бои»

Владимир Хрюнов назвал аудиторию «Бойцовского клуба «РЕН ТВ» эстетами.

Так он объяснил подписание контракта с бывшим тяжеловесом UFC Алексеем Олейником, который дебютирует на турнире 26 мая боем против Оли Томпсона.

«Бой будет по стандартным правилам ММА. Я очень счастлив как промоутер, моя жизнь удалась. Суперзвезда Алексей Олейник дебютирует в «Бойцовском клубе».

26 числа арена будет переполнена, поэтому все сюда, смотреть. Русский мужик Олейник должен выступать где? В России. А в России где выступать? В «Бойцовском клубе»!

У нас уже сложилась аудитория эстетов, которая привыкла смотреть лучшие бои. И Алексей – мировая звезда единоборств. Нам приятно, что он выступит у нас», – сказал Владимир Хрюнов.

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