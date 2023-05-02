Владимир Хрюнов: «Англия – это очень маленький остров, населенный наглыми людьми»

Владимир Хрюнов назвал Англию отдельным островом, говоря о сопернике Алексея Олейника.

Напомним, что 26 мая бывший тяжеловес подерется с Оли Томпсоном под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

«Томсон выбран, помимо того, что он, конечно, уважаемый боец и все такое, из-за британского флага.

И пусть хранит его сейчас король, но я думаю, ему достанется 26 мая. Англия – это очень маленький остров, населенный наглыми людьми.

Представляете, вот такая вот Англия, и вот такая вот империя – это действительно остров, на котором все время чего-нибудь не хватает.

Но там живут гордые очень, серьезные люди, много моих друзей. Вот решили пригласить нам бойца из Англии.

знает 50 способов, как задушить. Но задача Оли, наверное, не дать этого сделать. Я думаю, что будет как коса на камень», – сказал .

Хрюнов – о «Бойцовском клубе «РЕН ТВ»: «У нас сложилась аудитория эстетов, которая привыкла смотреть лучшие бои»