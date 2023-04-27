Нейт Диаз освобожден из-под стражи под залог

Теги происшествия MMA Нейт Диаз Бокс/MMA/UFC

Экс-боец UFC Нейт Диаз отпущен под залог.

«Суд не наложил каких-либо ограничений на передвижения, поэтому уже сегодня Нейт вернется в Стоктон [родной город Диаза]. Мы благодарны полицейскому департаменту Нового Орлеана за проявленное терпение», – заявил представитель бойца Зак Розенфилд.

Напомним, что Нейт Диаз сдался полиции добровольно. 22 апреля он стал участником массовой драки на улицах Нового Орлеана. Ему грозит лишение свободы на срок до восьми лет, штраф в размере двух тысяч долларов или и то, и другое.

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1 комментарий

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Костя Кот
гэнста щит
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