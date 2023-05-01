Масвидаль – о скандале с Диазом: «Нельзя нарушать чужое личное пространство»

Теги происшествия MMA Нейт Диаз Хорхе Масвидаль Бокс/MMA/UFC

Хорхе Масвидаль прокомментировал уличную драку с участием Нейта Диаза.

«Мне кажется, что этот парень сам подбежал к Нейту. Похоже, это была самооборона. Я не уверен, не смог посмотреть эпизод целиком. Видел потасовку только с одного дерьмового ракурса.

Хочу лишь сказать, что так делать нельзя. Нельзя нарушать личное пространство людей и думать, что это сойдет тебе с рук.

Как бы я ни был хорош в надирании задниц, я никогда не вторгаюсь в чужое пространство», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

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2 комментария

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zip13
так и знал, это Колби сам себя побил и выбил зуб
+6
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napoli_14
Ракурс, где рыжий чувак бегал за бойцом UFC, уже бы давно всплыл в сети. За Нейтом там агенты ФБР бегают и тайно снимают, что ли?
Забавно, что друзья и коллеги Нейта везде говорят "я не видел предыстории, я не знаю что там было", а по видео видно, что чувак стоит подняв руки, открытыми ладонями вперед - это либо какое-то особое кунфу, либо действительно чувак не хотел драки.
Поведение Нейта до этого эпизода тоже говорило о том, что он явно не в адеквате.

Ну и гангстерито Масвидаль, который сам не может ответить за свои поступки, тоже такой себе адвокат.
+2
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