Масвидаль – о скандале с Диазом: «Нельзя нарушать чужое личное пространство»

Хорхе Масвидаль прокомментировал уличную драку с участием Нейта Диаза.

«Мне кажется, что этот парень сам подбежал к . Похоже, это была самооборона. Я не уверен, не смог посмотреть эпизод целиком. Видел потасовку только с одного дерьмового ракурса.

Хочу лишь сказать, что так делать нельзя. Нельзя нарушать личное пространство людей и думать, что это сойдет тебе с рук.

Как бы я ни был хорош в надирании задниц, я никогда не вторгаюсь в чужое пространство», – сказал экс-боец UFC Хорхе Масвидаль.

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Смит – о скандале с Диазом: «Не знаю, с чего началось. Если кто-то нападет на меня, я буду драться»