Гаджиев – об уголовном деле против менеджера Емельяненко: «Оплачиваю ему адвоката»

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о ситуации вокруг Азамата Бостанова.

Бывший менеджер российского тяжеловеса Александра Емельяненко уже больше года находится под арестом из-за уголовного дела об изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.

«Пока идет суд. Да, я оплачиваю адвоката. В рамках хорошей ежемесячной заработной платы», – сказал Гаджиев.

Гаджиев рассказал о запое Александра Емельяненко: «Как понимаю, сейчас он пьет»