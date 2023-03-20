Гаджиев – об уголовном деле против менеджера Емельяненко: «Оплачиваю ему адвоката»

Теги происшествия Александр Емельяненко AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Президент AMC Fight Nights Камил Гаджиев рассказал о ситуации вокруг Азамата Бостанова.

Бывший менеджер российского тяжеловеса Александра Емельяненко уже больше года находится под арестом из-за уголовного дела об изнасиловании и нанесении тяжких телесных повреждений.

«Пока идет суд. Да, я оплачиваю адвоката. В рамках хорошей ежемесячной заработной платы», – сказал Гаджиев.

Гаджиев рассказал о запое Александра Емельяненко: «Как понимаю, сейчас он пьет»

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