Камил Гаджиев: «Сейчас многим не нравится жизнь в России, но у нас гораздо более защищенное общество»

Теги MMA AMC Fight Nights Камил Гаджиев Бокс/MMA/UFC

Камил Гаджиев сравнил жизнь в 90-е и сейчас.

«1998 год, труба Эрикссон. Интересно, этот бренд мобильных еще существует?

То время, когда высшее образование было не слишком популярным. Ролевой моделью для подростков были крепкие парни на 600-х мерседесах, в лучшем случае – Ван Дамм. Интеллигенция была в упадке, а бизнес в бардаке. Было похоже на страны Южной Америки.

Сейчас тоже многим не нравится жизнь в России, на мой же взгляд, мы живем в гораздо более стабильном и защищенном обществе. По крайней мере до начала 2022 года это было очевидно, надеюсь, что в течение года вернемся в прежнюю спокойную колею.

P.S. Поймал себя на мысли, что в моей жизни все получилось именно так, как я себе представлял тогда, в 98-м», – написал президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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9 комментариев

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Артём Ларсон
У нас гораздо более защищённое правительство, олигархи и их прихлебатели, а не общество
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Ядра чистый изумруд
Именно так?Представлял?В 98-ом?Твои фантазии намного богаче моих, чувак…
+6
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Крыс Пол
Пусть про защищенность расскажет жителям новых регионов страны
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Андрей Рядькин
сейчас ролевая модель молодежи это стать силовиком, получить власть, социальные гарантии для себя и семьи, неплохую зарплату и пенсию пораньше. И для всего этого даже образования не нужно.
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Алексей Тарлыков
Ну давайте 90-е с временами Ивана Грозного сравним по уровню жизни
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Rumov
Этот тип жил в россии?
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Pavel Matveenko
"Ролевой моделью для подростковбыли крепкие парни на 600-тых мерседес"

По себе людей не судят
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Максим Анпилогов
Это говорит человек, который рассказывает что мясо в желудке гниет а не переваривается….
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Евгений Качалков
"Мы стали более лучше одеваться"
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