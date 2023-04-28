Камил Гаджиев: «Сейчас многим не нравится жизнь в России, но у нас гораздо более защищенное общество»

Камил Гаджиев сравнил жизнь в 90-е и сейчас.

«1998 год, труба Эрикссон. Интересно, этот бренд мобильных еще существует?

То время, когда высшее образование было не слишком популярным. Ролевой моделью для подростков были крепкие парни на 600-х мерседесах, в лучшем случае – Ван Дамм. Интеллигенция была в упадке, а бизнес в бардаке. Было похоже на страны Южной Америки.

Сейчас тоже многим не нравится жизнь в России, на мой же взгляд, мы живем в гораздо более стабильном и защищенном обществе. По крайней мере до начала 2022 года это было очевидно, надеюсь, что в течение года вернемся в прежнюю спокойную колею.

P.S. Поймал себя на мысли, что в моей жизни все получилось именно так, как я себе представлял тогда, в 98-м», – написал президент промоушена Fight Nights Global Камил Гаджиев.

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