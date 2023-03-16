Петр Ян взял паузу в боях. Он может вернуться в Абу-Даби

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе после поражения от возьмет паузу.

«Петр возьмет паузу в несколько месяцев, сейчас речи о боях не идет. Возможно, он вернется в Абу-Даби», – сказали в команде россиянина.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

Рафаэль Физиев: «Яна отправляют в Дагестан? Он, когда до пояса дошел и всех переехал, никуда же не ездил?»

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер