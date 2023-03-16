Петр Ян взял паузу в боях. Он может вернуться в Абу-Даби

Теги легчайший вес UFC MMA Петр Ян Мераб Двалишвили Петр Ян – Двалишвили Бокс/MMA/UFC

Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян после поражения от Мераба Двалишвили возьмет паузу.

«Петр возьмет паузу в несколько месяцев, сейчас речи о боях не идет. Возможно, он вернется в Абу-Даби», – сказали в команде россиянина.

На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.

Рафаэль Физиев: «Яна отправляют в Дагестан? Он, когда до пояса дошел и всех переехал, никуда же не ездил?»

Ян проиграл из-за безыдейности, страдающей ударки и дыр в психологии. Ему нужен тренер

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4 комментария

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Максон121
Петру нужно собраться и перезагрузиться,как банально бы это не звучало.И сменить тренера,обязательно.Близкие поражения от топ ударника О’Мэйли и одеяла Стерляди ещё куда бы не шло.Но вынос в одни ворота в стойке от Двалишвили-это уже за гранью
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Kanan Jarrus
ахаха мераб знатно унизил китайца
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eazyjet
Петру надо в Дагестан (c)
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Спартак Уокер
Ожидаемо
+2
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