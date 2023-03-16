Петр Ян взял паузу в боях. Он может вернуться в Абу-Даби
Бывший чемпион UFC в легчайшем весе Петр Ян после поражения от Мераба Двалишвили возьмет паузу.
«Петр возьмет паузу в несколько месяцев, сейчас речи о боях не идет. Возможно, он вернется в Абу-Даби», – сказали в команде россиянина.
На UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей.
Рафаэль Физиев: «Яна отправляют в Дагестан? Он, когда до пояса дошел и всех переехал, никуда же не ездил?»
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