Артем Резников о поведении Двалишвили в бою с Яном: «Видимо, много в Америке пребывает, что у него такой менталитет стал»

Боец АСА Артем Резников осудил Мераба Двалишвили за то, что он шлепнул Петра Яна ниже спины во время их поединка.

«Я не могу судить, не знаю, что у Петра на уме. Но просто знаю, что Петя с пацанскими понятиями. Не думаю, что он такое оставит. Это нельзя оставлять. Что это за движения? Двалишвили себя ведет как не знаю кто. То назвал его оскорбительным словом во время взвешивания, то это.

Он вроде кавказец, грузин. У них должны быть понятия как у кавказцев. Я просто знаю много грузин с мощными понятиями, здравых ребят. А он ведет себя как не знаю кто. Видимо, чересчур много в Америке пребывает, что у него такой менталитет стал», – сказал Резников в интервью YouTube-каналу «Вестник ММА». Напомним, что 11 марта Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей в главном событии турнира UFC Fight Night 221.

На турнире UFC Fight Night 221 Ян проиграл Двалишвили единогласным решением судей (все судьи – 45-50).

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