В субботу 6 мая 2023 года пройдет турнир по смешанным единоборствам ONE on Prime Video 10. Бойцовский вечер будет проведен на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США. В главном событии вечера состоится поединок за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе между Деметриусом Джонсоном и Андриано Мораесом.

Деметриус Джонсон — американский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). С 2009 года является профессиональным бойцом ММА, а на сегодняшний день в его активе 24 победы, 4 проигрыша и 1 ничья. Ранее Джонсон являлся чемпионом по версии UFC в наилегчайшем весе, а сейчас он действующий чемпион ONE Championship. Его крайняя схватка состоялась 26 августа прошлого года против Андриано Мораеса. В этом бою Деметриус Джонсон одержал победу нокаутом.

Адриано Мораес — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе. В течение 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 20 побед и 4 поражения. Раньше он являлся чемпионом ONE Championship, а сейчас занимает 1 строчку рейтинга в наилегчайшем весе. Предыдущий бой спортсмена был проведен 26 августа 2022 года, его противником был Деметриус Джонсон. В этой схватке Андриано Мораес проиграл нокаутом.

