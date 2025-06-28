ACA 188: Гаджиев против Пушкова, Шайхаев подерется с Резниковым и другие бои
Сегодня в Сочи состоится ACA 188, который возглавит бой Курбана Гаджиева (19-3) и Азамата Пшукова (13-3).
В главном карде турнира пройдут еще четыре поединка:
● Асылжан Бакытжанулы (15-5) – Григор Матевосян (11-3);
● Дауд Шайхаев (16-4) – Артем Резников (24-8);
● Устармагомед Гаджидаудов (17-7) – Узаир Абдураков (17-1);
● Павел Витрук (18-6) – Александр Подлесный (21-8).
Официальный сайт ACA-MMA проведет прямую трансляцию турнира. Старт – в 16:00 по московскому времени.
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Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: Спортс’‘
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