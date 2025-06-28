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«Пельмень» – о поражении Вернсу на Power Slap: «Требую незамедлительный реванш. У него ни одной честной пощечины. ### пойми что бил»

Василий Камоцкий возмущен поражением в титульном бою на Power Slap.

«Я требую незамедлительный реванш. Он везде меня ударил, но не по щеке: ухо, ухо, нос разбил. Я вообще не понимаю. Ни одной честной пощечины. ### [черт] пойми что бил», – сказал Василий Камоцкий, известный по прозвищу «Пельмень», после поединка с Дейной Вернсом.

Напомним, Вернс победил Камоцкого решением большинства судей в поединке по пощечинам на турнире Power Slap и выиграл титул чемпиона супертяжелого веса.

Дана Уайт: «Пельмень» втянул меня в соревнования по пощечинам. Наша первая выплата ему – $25 тысяч и три козы»

Опубликовал: Артем Чугунов
Источник: ютуб-канал Power Slap
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