Кард ONE on Prime Video 10 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов

Теги Деметриус Джонсон Сейдж Норткатт ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Ночью в субботу 6 мая 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир ONE on Prime Video 10. В главном событии вечера состоится поединок между Деметриусом Джонсоном и Андриано Мораесом. Бойцы сразятся за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе.

Кард ONE on Prime Video 10:

  • Деметриус Джонсон vs Адриано Мораес
  • Родтанг Джитмуангнон vs Эдгар Табарес
  • Майки Мусумечи vs Осама Алмарваи
  • Stamp Fairtex vs Элис Андерсон
  • Роберто Солдич vs Себастиан Кадестам
  • Сейдж Норткатт vs Ахмед Муджтаба
  • Аунгла Нсанг vs Ронг Фан
  • Рейньер де Риддер vs Тай Руотоло
  • Джеки Бунтан vs Диандра Мартин
  • Кайрат Ахметов vs Рис Макларен
  • Лоуэн Тайнанес vs Рэй Юн Ок

Где смотреть ONE on Prime Video 10, во сколько начало прямой трансляции

  • начало турнира в 03:00 по мск
  • трансляция будет доступна на ютуб канале ONE Championship

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