Ночью в субботу 6 мая 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир ONE on Prime Video 10. В главном событии вечера состоится поединок между Деметриусом Джонсоном и Андриано Мораесом. Бойцы сразятся за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе.

Кард ONE on Prime Video 10:

Деметриус Джонсон vs Адриано Мораес

Родтанг Джитмуангнон vs Эдгар Табарес

Майки Мусумечи vs Осама Алмарваи

Stamp Fairtex vs Элис Андерсон

Роберто Солдич vs Себастиан Кадестам

Сейдж Норткатт vs Ахмед Муджтаба

Аунгла Нсанг vs Ронг Фан

Рейньер де Риддер vs Тай Руотоло

Джеки Бунтан vs Диандра Мартин

Кайрат Ахметов vs Рис Макларен

Лоуэн Тайнанес vs Рэй Юн Ок

Где смотреть ONE on Prime Video 10, во сколько начало прямой трансляции