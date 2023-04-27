Кард ONE on Prime Video 10 – кто дерется 6 мая, весь список бойцов
Ночью в субботу 6 мая 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир ONE on Prime Video 10. В главном событии вечера состоится поединок между Деметриусом Джонсоном и Андриано Мораесом. Бойцы сразятся за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе.
Кард ONE on Prime Video 10:
- Деметриус Джонсон vs Адриано Мораес
- Родтанг Джитмуангнон vs Эдгар Табарес
- Майки Мусумечи vs Осама Алмарваи
- Stamp Fairtex vs Элис Андерсон
- Роберто Солдич vs Себастиан Кадестам
- Сейдж Норткатт vs Ахмед Муджтаба
- Аунгла Нсанг vs Ронг Фан
- Рейньер де Риддер vs Тай Руотоло
- Джеки Бунтан vs Диандра Мартин
- Кайрат Ахметов vs Рис Макларен
- Лоуэн Тайнанес vs Рэй Юн Ок
Где смотреть ONE on Prime Video 10, во сколько начало прямой трансляции
- начало турнира в 03:00 по мск
- трансляция будет доступна на ютуб канале ONE Championship
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