Тренер Бивола: «Тим Цзю точно не будет фаворитом в реванше с Фундорой»
Тренер Дмитрия Бивола высказался о реванше Тима Цзю и Себастьяна Фундоры.
«Тим Цзю точно не будет фаворитом. Фундора представляет из себя очень непростого боксера. И он это не раз показал – в том же первом поединке с Тимом, когда Цзю был безоговорочным фаворитом.
Фундора – боксер высокого уровня. Так что я больше шансов даю именно Фундоре», – сказал тренер Геннадий Машьянов.
Первый поединок между Цзю и Себастьяном Фундорой прошел в марте-2024 – тогда Фундора победил раздельным решением судей. Повторный бой должен состояться 19 июля в Лас-Вегасе.
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Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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