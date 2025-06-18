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Тренер Бивола: «Тим Цзю точно не будет фаворитом в реванше с Фундорой»

Тренер Дмитрия Бивола высказался о реванше Тима Цзю и Себастьяна Фундоры.

«Тим Цзю точно не будет фаворитом. Фундора представляет из себя очень непростого боксера. И он это не раз показал – в том же первом поединке с Тимом, когда Цзю был безоговорочным фаворитом.

Фундора – боксер высокого уровня. Так что я больше шансов даю именно Фундоре», – сказал тренер Геннадий Машьянов.

Первый поединок между Цзю и Себастьяном Фундорой прошел в марте-2024 – тогда Фундора победил раздельным решением судей. Повторный бой должен состояться 19 июля в Лас-Вегасе. 

Тим Цзю: «Фундора – очень высокий, это проблема для любого бойца. Нужно срубить это дерево»

Константин Цзю – о реванше Тима и Фундоры: «Сын настроен положительно. Бой до конца дойти не должен»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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