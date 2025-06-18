«Рука выглядела так, словно по ней ударили молотком». Пенья заявила, что вышла на бой против Харрисон с травмами

Джулианна Пенья заявила, что вышла на бой против Кайлы Харрисон с травмами.

«Я получила несколько травм в преддверии боя. Подготовительный лагерь сложился для меня неудачно – понимала, что из-за этого у Харрисон будет преимущество. Мысль сняться мелькала – и если бы тренеры объяснили мне всю серьезность ситуации, то я бы, возможно, приняла такое решение.

В мае я сломала большой палец на руке. Она сразу же опухла и выглядела так, словно по ней ударили молотком. Было очень сложно что-либо удерживать в руке, до сих пор с этим есть проблемы.

Потом я сильно упала в октагоне и порвала связки в локте. Из-за этого не получалось ни полностью выпрямить руку, ни согнуть ее до конца», – сказала бывшая чемпионка UFC Джулианна Пенья .

Бой между Пеньей и Кайлой Харрисон состоялся в ночь на 8 июня. Харрисон победила болевым приемом во втором раунде.

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