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Менеджер Копылова сомневается, что бой с Костой состоится: «Не раз говорил о больших опасениях»

Менеджер Романа Копылова сомневается, что бой с Пауло Костой состоится.

Ранее стало известно, что поединок в среднем весе будет перенесен на июль. Изначально планировалось, что Роман Копылов и Пауло Коста подерутся на турнире UFC 317.

«Нас проинформировали о переносе боя с Костой. Обо всем официально расскажет UFC. От себя могу сказать лишь одно – ни капельки не удивлен произошедшим. Не раз говорил о больших опасениях в том, что Коста дойдет до октагона.

Сейчас бой перенесен, но у меня остается предчувствие, что этот бой никогда не состоится. Ну если же Коста дойдет до октагона, то отхватит от Романа. Я не сомневаюсь», – сказал менеджер Александр Скаредин.

Менеджер Копылова: «Коста всяческим образом пытался съехать с поединка»

Штырков – о шансах Копылова против Косты: «Рома намного лучше в плане универсальности. Плюс мотивирован, находится на победной серии. Ставлю на него»

Опубликовано: Артем Шашура
Источник: «Матч ТВ»
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