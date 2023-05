Ночью в субботу 6 мая 2023 года на арене «1stBank Center» в Брумфилде, штат Колорадо, США пройдет турнир ONE on Prime Video 10. В главном событии вечера состоится поединок между Деметриусом Джонсоном и Андриано Мораесом. Бойцы сразятся за титул чемпиона ONE FC в наилегчайшем весе.

Деметриус Джонсон — американский боец смешанного стиля (наилегчайший вес). Свою профессиональную карьеру бойца начал в 2009 году, а на сегодняшний день в его активе 24 победы, 4 проигрыша и 1 ничья. Ранее Джонсон являлся чемпионом по версии UFC в наилегчайшем весе, а сейчас он действующий чемпион ONE Championship. Его крайняя схватка состоялась 26 августа прошлого года против Андриано Мораеса. В этом бою Деметриус Джонсон одержал победу нокаутом.

Андриано Мораес — бразильский боец смешанных единоборств, выступающий в наилегчайшем весе. На протяжении 11 лет выходит в октагон в качестве профессионального бойца ММА, за это время на его счету 20 побед и 4 поражения. Ранее спортсмен являлся чемпионом ONE Championship, а сейчас занимает 1 строчку рейтинга в наилегчайшем весе. Предыдущий бой был проведен 26 августа 2022 года, его противником был Деметриус Джонсон. Этот поединок Андриано Мораес проиграл нокаутом.

Где смотреть ONE on Prime Video 10, во сколько начало прямой трансляции