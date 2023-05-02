Адесанья ответил Перейре: «Можешь оставить себе эти 3:1, чтобы лучше спать по ночам»

Теги UFC средний вес (MMA) Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Исраэль Адесанья ответил на слова Алекса Перейры.

Чемпион UFC в среднем весе отреагировал на слова Алекса Перейры. В апреле 2023 года Исраэль Адесанья нокаутировал бразильца, вернув себе титул. Ранее нигериец трижды проигрывал Перейре.

«Здесь качество важнее количества. 3:1, можешь оставить это себе. Бери все, что поможет тебе лучше спать ночью», – написал Адесанья в соцсетях.

Перейра – Адесанье: «Я все еще лучше. Цифры не врут. 3:1»

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2 комментария

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Montreal
Время и мир такой что факты ни кого не интересуют . А вот кто богаче , кто убедительнее говорит и преподносит вот кто сильнее. А счет всего то 1-1 . Но так как адресанья сказал что эта история закончена ( непонятно с чего ) вспомним тех же леона и Камару .
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Val Smith
Перейра в полутяжах: "ну ты это заходи если что "
Чую Иззи больше подниматься туда не будет, в ближайшие год два точно)))
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