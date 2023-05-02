Адесанья ответил Перейре: «Можешь оставить себе эти 3:1, чтобы лучше спать по ночам»

Исраэль Адесанья ответил на слова Алекса Перейры.

Чемпион UFC в среднем весе отреагировал на слова . В апреле 2023 года нокаутировал бразильца, вернув себе титул. Ранее нигериец трижды проигрывал Перейре.

«Здесь качество важнее количества. 3:1, можешь оставить это себе. Бери все, что поможет тебе лучше спать ночью», – написал Адесанья в соцсетях.

Перейра – Адесанье: «Я все еще лучше. Цифры не врут. 3:1»