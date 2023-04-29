Перейра – Адесанье: «Я все еще лучше. Цифры не врут. 3:1»

Теги UFC MMA Исраэль Адесанья Алекс Перейра Бокс/MMA/UFC

Алекс Перейра считает, что он все еще сильнее Исраэля Адесаньи.

«Мы сильнейшие. Но я все еще лучше. Цифры не врут. 3:1», – написал в соцсетях экс-чемпион UFC в среднем весе Алекс Перейра.

Напомним, что в ноябре 2022 года Перейра победил Адесанью техническим нокаутом в рамках турнира UFC 280. Ранее бойцы дважды встречались в боях промоушена Glory, где также оба раза победил бразилец.

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1 комментарий

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неВолкЛарсен
Лучше бы ничего не писал Алекс,так достойно проиграл как будто и не проиграл вовсе ,контраст на фоне истерии Исраэля,хотя того тоже понять можно всю жизнь отгребал от оного
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