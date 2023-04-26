Адесанья обратился к Перейре: «Приветствую воина, с которым мы написали историю благодаря прекрасному насилию»

Исраэль Адесанья поблагодарил Алекса Перейру за соперничество в кикбоксинге и ММА.

До этого бойцы дрались трижды (дважды по правилам кикбоксинга), все поединки забрал .

«Я люблю эту игру. Ничто не сравнится на этой планете в этой жизни с моментом, когда ты ставишь на карту все.

Один удар, весь мир смотрит... ждет... потом бум! История. Наши личные истории всегда будут связаны с главами, которые мы написали с помощью прекрасного насилия.

Я благодарен, что у нас было это соперничество и что он победил меня. Это заставило меня расти, сделало меня лучше.

Теперь я сделал то же самое для него и вернул ему подарок, надрав зад. Поприветствуйте воина из Бразилии Алекса «Поэтана» Перейру!» – написал .

Прохазка – о переходе Перейры в полутяжелый вес: «Я рад видеть таких парней в дивизионе»