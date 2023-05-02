Александр Емельяненко показал видео тренировки брата Ивана: «Набирает форму»
Александр Емельяненко рассказал о подготовке брата к дебюту в ММА
Ветеран тяжелого веса смешанных единоборств выложил в соцсетях видео тренировки брата Ивана, которому 26 мая предстоит дебют в профессиональных боях.
«Иван Емельяненко, брат мой, набирает форму к бою 26 мая», – подписал видео Александр Емельяненко.
Под эгидой «Бойцовского клуба РЕН ТВ» Иван Емельяненко подерется с Алексеем Леденевым по правилам ММА.
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