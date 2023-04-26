Александр Емельяненко проведет бой с блогером Евгением Ершовым 26 мая

Теги Александр Емельяненко Святослав Коваленко Бойцовский клуб РЕН ТВ Бокс/MMA/UFC

Александр Емельяненко проведет бой против бойца поп-ММА Евгения Ершова.

Поединок по правилам ММА пройдет 26 мая в Москве в соглавном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко не дрался с декабря 2022 года, когда он проиграл блогеру и начинающему бойцу Святославу Коваленко.

Ершов дебютировал в боях в 2022 году, провел с тех пор восемь поединков (4 победы и 4 поражения).

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24 комментария

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juki_puki
драться в пивной будут?
+12
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+12
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Grey_Wolf
Какая-то бесконечная клоунада...
+11
-1
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Игорь Грек
Сане,по ходу, похмелится опять денег не хватает.
+6
-1
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Нету Нету
АЕ все ниже и ниже, дальше соперники только такие: чики-пики руки-базуки и там ещё есть несколько порноактисы
+5
0
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Lumberjack
Да Ершова в свое время Жека Секси первым же ударом уложил! У АЕ есть неиллюзорный шанс продержаться до конца первого раунда!
+3
0
+3
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justburn
Дальше, похоже, реально Монгол
+2
0
+2
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Freddy Durst
Ответ juki_puki
драться в пивной будут?
за ящик
+2
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Beerfanidi
Ну это уже лишнее... Если только не освоил стиль "пьяный мастер" ))
+1
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Игнатий Вдовиченко
Ответ Freddy Durst
А кто это ? я не знаю даже
я вот загуглил и жалею
+1
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Дмитрий Турецкий
Ответ Freddy Durst
за ящик
потом Сашка зальëт стойку)
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NizhV
Ответ Алексей Иванов
Ёрш после боя))
До))
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Сергей Осипов
Ну вес хоть скажите. На этот раз кг 70 у блогера?
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Классный руководитель
интересно успеет откапаться к этому времени
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Alex Green
cледующий бой будет с блогершой?
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minskiy
Вес 70кг при росте в 190см. У пьяницы шансов нет - он в него не сможет попасть и выдохнется ко второму раунду
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dedpihto59
Это уже похоже на проституцию 🤷‍♀️‼️
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Алексей Тарлыков
То чувство, когда у третьего брата который никогда не дрался соперник в разы сложнее и именитее
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Варлампий Варлампий
Саша, кстати, ляжет с этим геем Женей, как "проиграл" и легкоатлету Коваленко, который от хачей с рынка бегал. Он обоих вырубил бы даже в пьяном угаре за минуту, но деньги - главная сила на земле (после пропаганды)
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Алексей Иванов
Ёрш после боя))
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jonnysilverhand01
Как я понимаю бой с Олегом Монголом или Берковой - это уже реальность
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Freddy Durst
А кто это ? я не знаю даже
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Варлампий Варлампий
опять Сашку очередной школотрон изобьет
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