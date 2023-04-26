Александр Емельяненко проведет бой с блогером Евгением Ершовым 26 мая

Александр Емельяненко проведет бой против бойца поп-ММА Евгения Ершова.

Поединок по правилам ММА пройдет 26 мая в Москве в соглавном событии «Бойцовского клуба РЕН ТВ».

Александр Емельяненко не дрался с декабря 2022 года, когда он проиграл блогеру и начинающему бойцу .

Ершов дебютировал в боях в 2022 году, провел с тех пор восемь поединков (4 победы и 4 поражения).

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