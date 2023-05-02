UFC 288 – все о турнире, когда, где смотреть и во сколько, кард, онлайн-трансляция на Sports.ru
7 мая в Нюарке (Нью-Джерси) состоится турнир UFC 288. В главном событии вечера пройдет поединок между Алджамейном Стерлингом и Генри Сехудо за титул чемпиона UFC в легчайшем весе.
Где и во сколько смотреть UFC 288?
Турнир начнется в 00:55 по московскому времени. Основной кард стартует не раньше 05:00. Посмотреть турнир можно будет на телеканалах «Матч» и «Матч! Боец», а также на платформе UFC Fight Pass.
Кард UFC 288
Помимо Стерлинга и Сехудо в Нюарке подерутся:
Белал Мухаммад vs Гилберт Бернс;
Джессика Андраде vs Сяонань Янь;
Мовсар Евлоев vs Брайс Митчелл;
Шарль Жорден vs Крон Грейси;
Дрю Добер vs Мэтт Фревола.
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