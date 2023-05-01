Стерлинг – о бое с Сехудо: «Выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу»

Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с Генри Сехудо.

«Думаю, что по ходу боя смогу перевести его три или четыре раза. Я действительно верю в это. Он быстро поймет, что все то, что говорят обо мне – чистая правда. Я крупнее, у меня длинные конечности.

Не могу дождаться момента, когда я выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу», – сказал чемпион в легчайшем весе .

Поединок между Стерлингом и пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

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