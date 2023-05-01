Стерлинг – о бое с Сехудо: «Выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу»

Теги легчайший вес UFC MMA Генри Сехудо Алджамейн Стерлинг Стерлинг - Сехудо Бокс/MMA/UFC

Алджамейн Стерлинг поделился ожиданиями от поединка с Генри Сехудо.

«Думаю, что по ходу боя смогу перевести его три или четыре раза. Я действительно верю в это. Он быстро поймет, что все то, что говорят обо мне – чистая правда. Я крупнее, у меня длинные конечности. 

Не могу дождаться момента, когда я выйду в октагон, сорву его олимпийскую медаль и засуну ему в задницу», – сказал чемпион UFC в легчайшем весе Алджамейн Стерлинг.

Поединок между Стерлингом и Генри Сехудо пройдет в ночь на 7 мая в Ньюарке, штат Нью-Джерси.

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3 комментария

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Тосканский Дьявол
Длинные конечности это же минус в борьбе. Генри во всем почти круче, главное в дыхалке и борьбе. Олл ин на Величпйшего
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sashkaaa
думал, что-то весёлое, а стерлинг не тот
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alex8585
А ведь этот ямайский средневес действительно может создать проблемы сехудо
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