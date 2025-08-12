Шара Буллет: «Я хотел подраться в Шанхае 23 августа и в октябре в Абу-Даби. Убеждал врача, что нос не сломан»

Шара Буллет хотел подраться на UFC в Шанхае 23 августа.

«Я хотел в Шанхае подраться 23 августа и в октябре в Абу-Даби. Но один пропущенный неловкий момент в бою - и планы могут поменяться. На мое желание драться это никак не повлияло...

Когда мы выходим из клетки, нас комиссия проверяет. Я вышел, сел к врачу. Понимал, что он может дать отстранение, а турнир в Шанхае через три недели. Я думал, что, если он даст мне отстранение на месяц, я не смогу в Шанхае подраться. Говорю ему: «Я не сломан, нормально все!» Он мне: «У тебя, кажется, нос сломан». «Не, не сломан нос! Все нормально!» Чтобы он меньше отстранение написал.

Потом в больницу приехал - с надеждой, что он не сломался. А там не то что нос, там столько всего мне наговорил врач, чего у меня там произошло. Честно говоря, не верилось. Одной операцией все обошлось», – сказал боец UFC Шарабутдин Магомедов.

Шарабутдин Магомедов , известный по прозвищу «Шара Буллет», победил Марко-Андре Баррио единогласным решением судей на UFC Abu Dhabi в конце июля.

