«Амбиции отдельных людей никогда не станут прочным фундаментом для успешной организации». IBA – о создании World Boxing

IBA накажет участников World Boxing.

IBA применит санкции к участникам альтернативной организации под названием World Boxing, сообщается на официальном сайте международной ассоциации бокса.

В официальном заявлении IBA сказано:

«Сегодняшняя новость не стала сюрпризом для IBA. Она напоминает риторику «разделяй и властвуй», которую демонстрируют лица, находящиеся под следствием BIIU (независимый дисциплинарный орган – примечание Sports.ru) за нарушение дисциплинарного и этического кодекса IBA, а в частности за «подстрекательство к бойкоту соревнований».

После объявления о создании мошеннической международной боксерской организации в Швейцарии IBA предприняла определенные действия для защиты своей автономии. IBA решительно осуждает попытки некоторых лиц нанести ущерб шагам, предпринятым за последние годы для обеспечения боксерам наилучшего будущего.

Амбиции отдельных людей никогда не станут прочным фундаментом для успешной организации, равно как и абсурдные мотивы, которые привели к созданию этой мошеннической организации».

IBA может исключить национальные федерации, вступившие в World Boxing.

Национальные боксерские федерации Великобритании и США объявили о создании World Boxing. Позже к ним присоединились представители Германии, Филиппин, Швеции и Нидерландов.

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