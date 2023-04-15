«Амбиции отдельных людей никогда не станут прочным фундаментом для успешной организации». IBA – о создании World Boxing

Теги IBA бокс Бокс/MMA/UFC

IBA накажет участников World Boxing.

IBA применит санкции к участникам альтернативной организации под названием World Boxing, сообщается на официальном сайте международной ассоциации бокса.

В официальном заявлении IBA сказано:

«Сегодняшняя новость не стала сюрпризом для IBA. Она напоминает риторику «разделяй и властвуй», которую демонстрируют лица, находящиеся под следствием BIIU (независимый дисциплинарный орган – примечание Sports.ru) за нарушение дисциплинарного и этического кодекса IBA, а в частности за «подстрекательство к бойкоту соревнований».

После объявления о создании мошеннической международной боксерской организации в Швейцарии IBA предприняла определенные действия для защиты своей автономии. IBA решительно осуждает попытки некоторых лиц нанести ущерб шагам, предпринятым за последние годы для обеспечения боксерам наилучшего будущего.

Амбиции отдельных людей никогда не станут прочным фундаментом для успешной организации, равно как и абсурдные мотивы, которые привели к созданию этой мошеннической организации».

IBA может исключить национальные федерации, вступившие в World Boxing.

Национальные боксерские федерации Великобритании и США объявили о создании World Boxing. Позже к ним присоединились представители Германии, Филиппин, Швеции и Нидерландов.

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4 комментария

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Bello Jiafra
Ответ Kanan Jarrus
«Слон и моська» ВВП США - 23.3 трлн $ ВВП России - 1.78 трлн $ ВВП на душу населения: США - 70.2 тыс. $ Россия - 12.1 тыс. $ Военные расходы в год: США - 800 млрд $ Россия - 65 млрд $ Внешнеторговый оборот: США - 4.68 трлн $ Россия - 785 млрд $ Доля валюты в международных расчетах: Доллар США - 41% Рубль РФ - 0.18% Военный блок: НАТО - 31 страна, включая большинство стран ЕС ОДКБ - 6 стран Доля кинопроката в России: Российские фильмы - 22.1% Зарубежные фильмы (в основном производства США) - 71.9% Соцсети: Совокупная аудитория американских социальных сетей Фейсбук, Ютуб и Инстаграм - 6.1 млрд пользователей Совокупная аудитория российских социальных сетей ВК, Rutube и Одноклассники - 137 миллионов пользователей Этот ряд можно продолжать бесконечно…
но слон, пакостя, нехило так моську побздёхивает...
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Kanan Jarrus
Ответ hala18
Что здесь все осуждают всё что связано с Россией? И постоянно хвалят Америку....
«Слон и моська»

ВВП США - 23.3 трлн $
ВВП России - 1.78 трлн $

ВВП на душу населения:
США - 70.2 тыс. $
Россия - 12.1 тыс. $

Военные расходы в год:
США - 800 млрд $
Россия - 65 млрд $

Внешнеторговый оборот:
США - 4.68 трлн $
Россия - 785 млрд $

Доля валюты в международных расчетах:
Доллар США - 41%
Рубль РФ - 0.18%

Военный блок:
НАТО - 31 страна, включая большинство стран ЕС
ОДКБ - 6 стран

Доля кинопроката в России:
Российские фильмы - 22.1%
Зарубежные фильмы (в основном производства США) - 71.9%

Соцсети:
Совокупная аудитория американских социальных сетей Фейсбук, Ютуб и Инстаграм - 6.1 млрд пользователей
Совокупная аудитория российских социальных сетей ВК, Rutube и Одноклассники - 137 миллионов пользователей

Этот ряд можно продолжать бесконечно…
0
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-2
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hala18
Ответ Bullet91
Очень рад что создали такую организацию, коррумпированное недорозумение IBO идёт на дно
Что здесь все осуждают всё что связано с Россией? И постоянно хвалят Америку....
+2
-3
-1
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Bullet91
Очень рад что создали такую организацию, коррумпированное недорозумение IBO идёт на дно
+2
-2
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