Биспинг про Чимаева: «В UFC официально появился новый суперзлодей»

Бывший чемпион UFC Майкл Биспинг прокомментировал победу над Кевином Холландом в минувшие выходные.

«В UFC официально появился новый суперзлодей. Конечно, я говорю про Чимаева. Когда он выходил на бой с Холландом, болельщики освистывали его так сильно, как я никогда не слышал.

Это было ужасно, просто безумно. Чимаеву было плевать.

После боя он показывал толпе средний палец, болтал чушь, говорил про убийство людей. Мне это очень нравится. Он реально плохой парень, как будто из фильмов про Джеймса Бонда», – сказал Биспинг.

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