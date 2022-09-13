Американцы раскритиковали Чимаева, который после победы над Холландом 11 сентября сказал «Аллаху Акбар»

Американские болельщики остались недовольны поведением шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева после победы над Кевином Холландом на 279.

На турнире, который прошел в ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени, Чимаев после боя в интервью Джо Рогану сказал: «К черту всех ваших ребят, это Чечня, ублюдки! Я самый опасный парень здесь, я убью всех, Аллаху Акбар!»

– Чимаеву должно быть стыдно. Он подвел не только себя, но и всех мусульман. Не очень хороший взгляд на приближающееся 11 сентября, – написал один из фанатов ММА.

– UFC даже не вырезал это из видео на ютюбе, оборжаться. Хамзат, который перед 11 сентября говорит «Я убью всех, Аллаху Акбар», навсегда останется одним из самых запоминающихся моментов, – пишет другой пользователь.

– Колби Ковингтон, если ты по-настоящему любишь Америку, ты побьешь Чимаева за 11 сентября, – написал другой болельщик.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и направили их на Пентагон и на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов в США погибли порядка 3 тысяч человек.

Пауло Коста: «Мне нравится бой с Чимаевым. Но, думаю, он не состоится. Хамзат избегает меня»

Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года