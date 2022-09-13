Американцы раскритиковали Чимаева, который после победы над Холландом 11 сентября сказал «Аллаху Акбар»

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Американские болельщики остались недовольны поведением шведского бойца чеченского происхождения Хамзата Чимаева после победы над Кевином Холландом на UFC 279.

На турнире, который прошел в ночь с 10 на 11 сентября по московскому времени, Чимаев после боя в интервью Джо Рогану сказал: «К черту всех ваших ребят, это Чечня, ублюдки! Я самый опасный парень здесь, я убью всех, Аллаху Акбар!»

– Чимаеву должно быть стыдно. Он подвел не только себя, но и всех мусульман. Не очень хороший взгляд на приближающееся 11 сентября, – написал один из фанатов ММА.

– UFC даже не вырезал это из видео на ютюбе, оборжаться. Хамзат, который перед 11 сентября говорит «Я убью всех, Аллаху Акбар», навсегда останется одним из самых запоминающихся моментов, – пишет другой пользователь.

– Колби Ковингтон, если ты по-настоящему любишь Америку, ты побьешь Чимаева за 11 сентября, – написал другой болельщик.

Напомним, 11 сентября 2001 года террористы захватили самолеты и направили их на Пентагон и на башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке. В результате терактов в США погибли порядка 3 тысяч человек.

Пауло Коста: «Мне нравится бой с Чимаевым. Но, думаю, он не состоится. Хамзат избегает меня»

Следующий бой Хамзата Чимаева состоится в среднем весе до конца года

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