Конор назвал дату боя с Чендлером: «Лето-конец лета»

Теги UFC легкий вес (MMA) Майкл Чендлер Конор Макгрегор Конор - Чендлер Бокс/MMA/UFC

Конор Макгрегор заявил, что бой с Майклом Чендлером состоится летом 2023 года.

«Где-то летом-в конце лета», – сказал Конор Макгрегор.

Напомним, что Конор и Чендлер – тренеры команд бойцов в новом сезоне шоу The Ultimate Fighter. Последний раз Макгрегор дрался летом 2021 года, когда он проиграл техническим нокаутом Дастину Порье.

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1 комментарий

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artem klishin
в стероидной лиге?
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