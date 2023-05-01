Президент ONE FC: «Мы решили, что не будем предлагать Нганну контракт»

Теги MMA Фрэнсис Нганну ONE Championship Бокс/MMA/UFC

Глава ONE FC сообщил, что переговоры с Фрэнсисом Нганну сорвались.

«Мы провели встречу на этих выходных, общались почти три часа. После тщательного размышления мы решили, что не будем предлагать ему контракт. Фрэнсис – хороший парень и прекрасный чемпион. Искренне желаю ему всего наилучшего.

Я почувствовал, что мы не сходимся по ряду вопросов, которые даже не касаются денег. Ничего личного, мы просто не подходим друг другу», – сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг.

Президент ONE FC – о Нганну: «Скоро вы услышите большие новости»

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16 комментариев

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margincall
Всё идёт к тому, что Нганну будет рубиться на хардкоре со Славой Дациком)))
+25
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+25
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Akimakim
🤣
+11
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+11
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gja
Что-то не видно уже километровой очереди менеджеров с чемоданом денег чтобы подписать Нганну... Да и была ли она кроме как в мечтах его штаба?
+7
0
+7
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Sundance Neeskens
Больше года не проводил боев, в сентябре будет уже 37, минус контракт с ufc, минус контракт с bare knuckle fc, минус контракт с one fc, никаких подвижек по боксу - а воз и ныне там. Менеджеры Нганну канеш феерические ...
+5
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Иса Умаров
что и следовало ожидать. Карма за кидалово тренера и гаса
+4
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dreamstep
В итоге через годик такими темпами будет бой Нганну против Гаджи Автомата.
+2
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spotlight
Уверен, что просто менеджеры отравили разум наивного Нганну, сказали, что он заслуживает того, что на самом деле не заслуживает, задрали его эго до небес. Его последний бой - один из самых провальных ппв по итогам 2022 года.
+1
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dmitrii7856@icloud.com
Если хочет боксировать то бой за пояс рен тв с АЕ нормальный вариант 👍
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Ростислав Романенко
Малыхин, выдыхай.
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Данил
Один тот факт, что он несколько лет говорил о желании биться с Джонсом, но свалил из UFC за месяц до возвращения бонса, говорит о многом. В чем была проблема подождать месяц, если ждал несколько лет?)) странный парнишка Франсис
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siragh@yandex.ru
Странно..Дана тоже говорил,что с Нганну невозможно договориться.Он что предлагает секс в обмен на контракт?!😆😆😆
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Anton Ilchenko
Ответ gja
Что-то не видно уже километровой очереди менеджеров с чемоданом денег чтобы подписать Нганну... Да и была ли она кроме как в мечтах его штаба?
Сейчас подключат тяжёлую артиллерию в виде расизма и дискриминации
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