Глава ONE FC сообщил, что переговоры с Фрэнсисом Нганну сорвались.

«Мы провели встречу на этих выходных, общались почти три часа. После тщательного размышления мы решили, что не будем предлагать ему контракт. Фрэнсис – хороший парень и прекрасный чемпион. Искренне желаю ему всего наилучшего.

Я почувствовал, что мы не сходимся по ряду вопросов, которые даже не касаются денег. Ничего личного, мы просто не подходим друг другу», – сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг.

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