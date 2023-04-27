Президент ONE FC – о Нганну: «Скоро вы услышите большие новости»

Теги MMA Фрэнсис Нганну ONE Championship Анатолий Малыхин Бокс/MMA/UFC

Президент ONE FC намекнул на подписание контракта с Фрэнсисом Нганну.

«Мы общаемся с Фрэнсисом. Мне он нравится, но в нашей организации ему придется нелегко. Посмотрите на Анатолия Малыхина. Он бывший член сборной России по борьбе, 80% поединков завершил досрочно. Он обладает нокаутирующей мощью.

Но у Фрэнсиса есть Х-фактор – он гигантский монстр. Огромный ударник, худший кошмар для любого. У него много вариантов, но он ждет наше финальное предложение. Не знаю, успела ли моя команда выслать его, но я встречусь с Фрэнсисом уже в эту субботу.

Это должно сработать как для него, так и для нас. Скоро вы услышите о нем большие новости», – сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг.

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7 комментариев

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Игорь Южный
Неужели Малыхин всё таки с ним подерётся? Кулачки за Толю!
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Комнатный Герой💪
Павловичу очень повезло, а вот у Малыхина большие проблемы))
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Denis0017
Накопили десять лямов ?
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artem klishin
Малыхин против Гигантанну
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j30
будет красиво если малыхин уберет нганну а павлович джонса
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Pronger
а как же бокс?))
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