Президент ONE FC – о Нганну: «Скоро вы услышите большие новости»

Президент ONE FC намекнул на подписание контракта с Фрэнсисом Нганну.

«Мы общаемся с Фрэнсисом. Мне он нравится, но в нашей организации ему придется нелегко. Посмотрите на . Он бывший член сборной России по борьбе, 80% поединков завершил досрочно. Он обладает нокаутирующей мощью.

Но у есть Х-фактор – он гигантский монстр. Огромный ударник, худший кошмар для любого. У него много вариантов, но он ждет наше финальное предложение. Не знаю, успела ли моя команда выслать его, но я встречусь с Фрэнсисом уже в эту субботу.

Это должно сработать как для него, так и для нас. Скоро вы услышите о нем большие новости», – сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг.

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