Президент ONE FC – о Нганну: «Скоро вы услышите большие новости»
Президент ONE FC намекнул на подписание контракта с Фрэнсисом Нганну.
«Мы общаемся с Фрэнсисом. Мне он нравится, но в нашей организации ему придется нелегко. Посмотрите на Анатолия Малыхина. Он бывший член сборной России по борьбе, 80% поединков завершил досрочно. Он обладает нокаутирующей мощью.
Но у Фрэнсиса есть Х-фактор – он гигантский монстр. Огромный ударник, худший кошмар для любого. У него много вариантов, но он ждет наше финальное предложение. Не знаю, успела ли моя команда выслать его, но я встречусь с Фрэнсисом уже в эту субботу.
Это должно сработать как для него, так и для нас. Скоро вы услышите о нем большие новости», – сказал президент ONE FC Чатри Ситйодтонг.
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