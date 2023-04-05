Босс Bare Knuckle FC: «Мы связывались с Нганну, но он требует нереальные деньги»

Теги MMA Фрэнсис Нганну Bare Knuckle Кулачные бои Бокс/MMA/UFC

Президент Bare Knuckle FC Дэвид Фельдман заявил, что промоушен пытался заключить соглашение с экс-бойцом UFC Фрэнсисом Нганну.

«Фрэнсис Нганну – один из тех, с кем мы связывались. Мы общались с ним, общались с его командой. На данный момент мы считаем, что он требует нереальные деньги. Мы не собираемся выписывать ему чек на подобную сумму.

Думаю, ему стоит как можно скорее принять решение. С каждым новым днем его ценность только падает», – сказал Фельдман.

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3 комментария

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Фрэнк Канистра
Нганну так еще годик жопой покрутит и придется в АСА ехать в гран-при участвовать))
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Мага осторожный
Жадность фраера сгубила..... Скоро никто не захочет с ним дела иметь, если не убавит свои аппетиты
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Вася Енотов
Да уж. Действительно недалекий Фрэнсис. Думал он будет нарасхат, а на деле "неуловимый Джо", которого никто не ловит по известной причине)
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