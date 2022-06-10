Тони Белью: «Перенос реванша с Усиком играет на руку Джошуа»

Бывший чемпион мира считает, что перенос реванша между чемпионом WBA, WBO и IBF в тяжелом весе и пойдет на пользу британскому боксеру.

«Перенос реванша играет на руку Джошуа. Это дает им с Робертом Гарсией время, чтобы стать лучше, разработать план и привлечь спарринг-партнеров.

Но нельзя найти такого хорошего боксера, как Усик. Если боксер хотя бы примерно настолько хорош, как Александр, то он будет чемпионом мира. У Усика есть все, этот парень невероятен», – сказал Белью.

Ранее сообщалось, что поединок Усика и Джошуа, запланированный 23 июля, переносится на август.

Реванш Усика и Джошуа перенесен на август

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